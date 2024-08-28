



Удар по машине на трассе Дамаск - Бейрут: четверо ликвидированных

В результате удара по автомобилю на трассе Дамаск - Бейрут ликвидированы четыре человека.



Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадат".



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По предварительным данным, все четверо являются боевиками ливанской террористической организации "Хезболла".



Атака совершена при помощи БПЛА на сирийской стороне. В Армии обороны Израиля информацию об ударе пока что не прокомментировали.