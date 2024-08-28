Удар по машине на трассе Дамаск - Бейрут: четверо ликвидированных
В результате удара по автомобилю на трассе Дамаск - Бейрут ликвидированы четыре человека.
Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадат".
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По предварительным данным, все четверо являются боевиками ливанской террористической организации "Хезболла".
Атака совершена при помощи БПЛА на сирийской стороне. В Армии обороны Израиля информацию об ударе пока что не прокомментировали.
من مكان استهداف السيارة على #الحدود_السورية_اللبنانية#سوريا #لبنان #أخبار_اليوم #Lebanon #akhbaralyawm pic.twitter.com/77S8G6lWTo— Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) August 28, 2024