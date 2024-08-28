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Удар по машине на трассе Дамаск - Бейрут: четверо ликвидированных
28.08.2024 12:17 Алина Груднева

Удар по машине на трассе Дамаск - Бейрут: четверо ликвидированных

В результате удара по автомобилю на трассе Дамаск - Бейрут ликвидированы четыре человека.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадат".

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По предварительным данным, все четверо являются боевиками ливанской террористической организации "Хезболла".

Атака совершена при помощи БПЛА на сирийской стороне. В Армии обороны Израиля информацию об ударе пока что не прокомментировали.

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