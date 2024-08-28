



Криштиану Роналду вновь попал в Книгу рекордов Гиннеса, но не из-за футбола

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса.



Мировой рекорд побил его Youtube-канал.



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За первые два часа после создания канала на него подписался миллион человек, за сутки - свыше 20 млн поклонников.



Мировым рекордсменом Роналду признан за то, что ему удалось за 24 часа привлечь на свой аккаунт 19 729 827 фолловеров. На счету звездного футболиста это уже 41 по счету рекорд.