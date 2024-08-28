



ОАЭ заблокировали миллиардную сделку с Францией из-за Дурова

Объединенные Арабские Эмираты заморозили сделку с Францией на 17 млрд долларов.



Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, причиной такого решения послужил арест Павла Дурова во Франции, у которого есть как французское гражданство, так и паспорт ОАЭ.



"ОАЭ заморозили сделку по покупке 80 истребителей Rafale и заявили, что арест Павла Дурова возмутителен. Павел является гражданином ОАЭ и близким другом заместителя премьера", - пояснил Дотком.