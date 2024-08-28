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ОАЭ заблокировали миллиардную сделку с Францией из-за Дурова
28.08.2024 14:10 Алина Груднева

ОАЭ заблокировали миллиардную сделку с Францией из-за Дурова

Объединенные Арабские Эмираты заморозили сделку с Францией на 17 млрд долларов.

Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

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По его словам, причиной такого решения послужил арест Павла Дурова во Франции, у которого есть как французское гражданство, так и паспорт ОАЭ.

"ОАЭ заморозили сделку по покупке 80 истребителей Rafale и заявили, что арест Павла Дурова возмутителен. Павел является гражданином ОАЭ и близким другом заместителя премьера", - пояснил Дотком.

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