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В РФ прекратились поставки изоцианатов из двух стран
27.08.2024 10:57 Алина Груднева

В РФ прекратились поставки изоцианатов из двух стран

Китай и Саудовская Аравия прекратили поставки изоцианатов в Россию.

По данным Rzeczpospolita, от этого химического продукта зависит автомобильная промышленность, строительство, производство бытовой техники и другие отрасли.

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Поставки прекратили компании Wanhua Chemical Group и Sadara Chemical из-за 14-го пакета санкций. Россия чрезвычайно зависела от них, поскольку собственное производство изоцианатов так и не было запущено. Крупнейшие российские компании призвали правительство немедленно принять меры.

"Это решение стало шоком, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет связано с риском остановки производства и банкротства предприятий", - гласит текст письма.

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