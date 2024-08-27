



В РФ прекратились поставки изоцианатов из двух стран

Китай и Саудовская Аравия прекратили поставки изоцианатов в Россию.



По данным Rzeczpospolita, от этого химического продукта зависит автомобильная промышленность, строительство, производство бытовой техники и другие отрасли.



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Поставки прекратили компании Wanhua Chemical Group и Sadara Chemical из-за 14-го пакета санкций. Россия чрезвычайно зависела от них, поскольку собственное производство изоцианатов так и не было запущено. Крупнейшие российские компании призвали правительство немедленно принять меры.



"Это решение стало шоком, поскольку, учитывая ограниченность ресурсов участников рынка и ограниченный срок годности MDI, сохранение такого положения дел в течение следующих нескольких месяцев будет связано с риском остановки производства и банкротства предприятий", - гласит текст письма.