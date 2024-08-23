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Люксембургская автобусная компания за полгода наростила прибыль на 48%
23.08.2024 23:30 Катя Шульц

Люксембургская автобусная компания за полгода наростила прибыль на 48%

В Люксембурге компания пассажирских перевозок Flibco перешла на четырехдневную рабочую неделю с полным сохранением зарплаты сотрудников.

Каково же было удивление руководства компании, когда за первые полгода прибыль составила 21%. Продажи выросли с 48%, а производительность на 69%.

Проведя тщательный анализ происходящего, собственники обнаружили, что это произошло благодаря исключению излишнего беспокойного менеджмента и контроля производительности. Сотрудники сами регулировали свой график работы.
 

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