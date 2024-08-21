



Акции медиа-компании Трампа рухнули до рекордно низкого уровня

Акции Trump Media & Technology Group рухнули до рекордно низкого уровня.



По данным Reuters, уже несколько дней они продолжают дешеветь после того, как Дональд Трамп вернулся в социальную сеть X.





Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, акции обвалились более чем на 4% - до $21,33. Согласно отчету, это уже восьмая сессия убытков подряд.



Стоит напомнить, что главным активом медиа-компании Трампа является приложение Truth Social, которое тоже несет убытки.