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Акции медиа-компании Трампа рухнули до рекордно низкого уровня
21.08.2024 22:30 Алина Груднева

Акции медиа-компании Трампа рухнули до рекордно низкого уровня

Акции Trump Media & Technology Group рухнули до рекордно низкого уровня.

По данным Reuters, уже несколько дней они продолжают дешеветь после того, как Дональд Трамп вернулся в социальную сеть X. 
 

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В частности, акции обвалились более чем на 4% - до $21,33. Согласно отчету, это уже восьмая сессия убытков подряд.
 
Стоит напомнить, что главным активом медиа-компании Трампа является приложение Truth Social, которое тоже несет убытки. 

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