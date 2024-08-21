Акции медиа-компании Трампа рухнули до рекордно низкого уровня
Акции Trump Media & Technology Group рухнули до рекордно низкого уровня.
По данным Reuters, уже несколько дней они продолжают дешеветь после того, как Дональд Трамп вернулся в социальную сеть X.
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В частности, акции обвалились более чем на 4% - до $21,33. Согласно отчету, это уже восьмая сессия убытков подряд.
Стоит напомнить, что главным активом медиа-компании Трампа является приложение Truth Social, которое тоже несет убытки.