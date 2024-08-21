



РФ готовит кампанию против Украины в Европе

Россия готовит новые операции против Украины в европейских странах.



По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, целью россиян будут украинские беженцы.



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Представитель ГУР отметил, что РФ в рамках пропагандистской кампании попытается убедить украинцев в том, чтобы те не возвращались на Родину.



"Россия уже проводит соответствующие мероприятия, например, на территории Италии, где использует своих пособников - так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины. Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - пояснил Скибицкий.



По его словам, россияне начали в рамках подготовки проводить очень серьезную работу.



"Это и создание разных обществ, обучение детей, церковь - то, что используется для того, чтобы украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше - чтобы никогда не возвращались к нам", - подчеркнул он.