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В гостях у Кадырова Путин целовал Коран и фотографировался с Адамом
21.08.2024 20:39 Катя Шульц

В гостях у Кадырова Путин целовал Коран и фотографировался с Адамом

Видимо, дела у Путина вовсе плохи. Во время визита в Чечню путин был сама угодливость. Давно он так никого не обхаживал. Он даже фотографировался с Адамом Кадыровым, который избил россиянина Никиту Журавеля в СИЗО за сожженный Коран.

Очень Путин удивил всех, когда поцеловал Коран в мечети. И все это на глазах Кадырова и муфтиев. А Кадырову был подарен Коран ручной работы в драгоценном переплете.


“Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит,”- сказал Путин.

Кадыров в ответ вручил Путину звание “Почетного гражданина Чеченской Республики” и пообещал построить Путинский микрорайон. 
 

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