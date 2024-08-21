



В гостях у Кадырова Путин целовал Коран и фотографировался с Адамом

Видимо, дела у Путина вовсе плохи. Во время визита в Чечню путин был сама угодливость. Давно он так никого не обхаживал. Он даже фотографировался с Адамом Кадыровым, который избил россиянина Никиту Журавеля в СИЗО за сожженный Коран.



Очень Путин удивил всех, когда поцеловал Коран в мечети. И все это на глазах Кадырова и муфтиев. А Кадырову был подарен Коран ручной работы в драгоценном переплете.



Путин аж Коран вчера бросился целовать, так ему нужна поддержка кадыровцев в такой непростой ситуации. pic.twitter.com/8FHjGMImcD — Рустем Адагамов (@adagamov) August 21, 2024

“Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит,”- сказал Путин.Кадыров в ответ вручил Путину звание “Почетного гражданина Чеченской Республики” и пообещал построить Путинский микрорайон.