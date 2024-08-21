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Илья Яшин не захотел просить политического убежища в Германии
21.08.2024 18:21 Катя Шульц

Илья Яшин не захотел просить политического убежища в Германии

Российские оппозиционеры, оказавшись на свободе, начали продвигать удивительные вещи. О равенстве и непричастности российского народа к российско-украинской войне.

Илья Яшин так вообще сразу хотел билет в Россию покупать. Освобождали всем миром, но они, похоже, воспринимают это, как ерунду, которая никому ничего не стоила.

В интервью Bloomberg Яшин сообщил, что отклонил предложение получить политубежище в Германии, иначе он не смог бы вернуться в Россию.

МВД ФРГ не стал комментировать этот эпизод. 

Яшин сообщил, что подал заявление о получении вида на жительство в ФРГ и хочет лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против лиц, относящихся к режиму Путина, цитирует оппозиционера Bloomberg. "Под санкциями находятся только 2000 человек, а нужно - 20 000", - заявил Яшин.
 

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