



Илья Яшин не захотел просить политического убежища в Германии

Российские оппозиционеры, оказавшись на свободе, начали продвигать удивительные вещи. О равенстве и непричастности российского народа к российско-украинской войне.



Илья Яшин так вообще сразу хотел билет в Россию покупать. Освобождали всем миром, но они, похоже, воспринимают это, как ерунду, которая никому ничего не стоила.



В интервью Bloomberg Яшин сообщил, что отклонил предложение получить политубежище в Германии, иначе он не смог бы вернуться в Россию.



МВД ФРГ не стал комментировать этот эпизод.



Яшин сообщил, что подал заявление о получении вида на жительство в ФРГ и хочет лоббировать среди европейских чиновников расширение санкций против лиц, относящихся к режиму Путина, цитирует оппозиционера Bloomberg. "Под санкциями находятся только 2000 человек, а нужно - 20 000", - заявил Яшин.

