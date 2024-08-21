



Украина теперь на шаг ближе к вступлению в ЕС

Украина, ратифицировав Римский статут, оказалась еще на один шаг ближе к вступлению в Евросоюз.



Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.



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"Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы добились результата, благодаря лидерству президента, многолетней системной работе МИД и других государственных институтов, воли украинских парламентариев", - отметил он.



По словам министра, таким образом Киев продемонстрировал свою преданность укреплению международного правосудия. Кулеба подчеркнул, что Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом для обеспечения всеобъемлющей ответственности за зверства РФ.



"Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - подытожил министр.



Напомним, что 21 августа Верховная Рада Украины официально ратифицировала Римский статут, благодаря чему получила полноправное членство в МУС.