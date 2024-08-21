



Чехия: Северные потоки - легитимные цели

Российские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются легитимными целями в войне, которую РФ развязала в Украине.



Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в подкасте PoliTalk.



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"Трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда – и я говорю условно – это была бы легитимная цель", – подчеркнул он.



Павел добавил, что в его распоряжении нет доказательств причастности Украины к подрыву трубопроводов. Он также добавил, что для европейцев это обернулось определенными проблемами.



"В то время мы уже имели ряд альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы. Безусловно, он вызвал определенные осложнения, но не такие, с которыми мы не смогли бы справиться", – добавил Павел.