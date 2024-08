Глава МИД Израиля: Хезболла тащит Ливан во тьму

Террористическая организация "Хезболла" виновна в страданиях народа Ливана.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Иранский агент "Хезболла" тащит весь Ливан во тьму — как в прямом, так и в переносном смысле. Пока народ Ливана страдает от бесконечных отключений электроэнергии и разваливающейся инфраструктуры, "Хезболла" направляет свои ресурсы на то, чтобы разжечь в регионе насилие и террор", - сказал он.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, народ Ливана заслуживает мирного и достойного будущего на своей родине.

Iranian-proxy Hezbollah is leading Lebanon into darkness - both literally and figuratively.



While the people of Lebanon suffer through endless blackouts and a crumbling infrastructure, Hezbollah diverts their resources to ignite the region with violence and terror.



The Lebanese… pic.twitter.com/61iGOoWx2R