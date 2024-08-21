



Украинцы нанесли удар по аэродрому Саваслейка: уничтожены три самолета

Главное управление разведки Министерства обороны Украины атаковало аэродром "Саваслейка", откуда взлетают российские самолеты перед атаками на мирные украинские города.



Об этом сообщили УНИАН и Obozrevatel со ссылкой на источники в ГУР.



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Уточняется, что атака была совершена 16 августа. По словам источников, украинцам удалось уничтожить три российских самолета и повредить еще пять.



Уничтожены МиГ-31К/И и два Ил-76, а повреждения получили пять МиГ-31К/И.



За три дня до этого разведка провела аналогичную операцию, в результате чего на аэродроме "Саваслейка" был поврежден один МиГ-31К/И.