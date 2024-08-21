



Хуситы вновь атаковали корабль в Красном море: вспыхнул пожар

Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз Sounion в Красном море.



Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным UKMTO, на борту судна вспыхнул пожар. Уточняется, что в результате атаки хуситов перестал работать двигатель.







В настоящее время корабль бесконтрольно дрейфует в море. Недалеко от судна выявлен подозрительный воздушный объект. Информация о пострадавших уточняется.