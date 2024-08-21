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Хуситы вновь атаковали корабль в Красном море: вспыхнул пожар
21.08.2024 14:52 Алина Груднева

Хуситы вновь атаковали корабль в Красном море: вспыхнул пожар

Йеменские хуситы атаковали контейнеровоз Sounion в Красном море.

Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства.

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По данным UKMTO, на борту судна вспыхнул пожар. Уточняется, что в результате атаки хуситов перестал работать двигатель.



В настоящее время корабль бесконтрольно дрейфует в море. Недалеко от судна выявлен подозрительный воздушный объект. Информация о пострадавших уточняется.

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