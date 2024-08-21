



Пожар под Ростовом: к борьбе привлечены даже священники

В Пролетарске Ростовской области к борьбе с масштабным пожаром возле нефтебазы привлекли священнослужителей.



Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "База".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"На подмогу вызвали священнослужителей: протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы из Волгодонской епархии совершили молебное пение и чтение акафиста неподалеку от места пожара", - сказано в сообщении.



Пожар не удается потушить уже четыре дня. Его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. К тушению также привлекли два пожарных поезда, сотни спасателей и десятков единиц техники.