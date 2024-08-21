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Пожар под Ростовом: к борьбе привлечены даже священники
21.08.2024 11:55 Алина Груднева

Пожар под Ростовом: к борьбе привлечены даже священники

В Пролетарске Ростовской области к борьбе с масштабным пожаром возле нефтебазы привлекли священнослужителей.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "База".

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"На подмогу вызвали священнослужителей: протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы из Волгодонской епархии совершили молебное пение и чтение акафиста неподалеку от места пожара", - сказано в сообщении.

Пожар не удается потушить уже четыре дня. Его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. К тушению также привлекли два пожарных поезда, сотни спасателей и десятков единиц техники.

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