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Посольство Беларуси в Армении забросали яйцами
21.08.2024 13:50 Алина Груднева

Посольство Беларуси в Армении забросали яйцами

Активисты забросали яйцами и картошкой здание белорусского посольства в Армении.

Граждан возмутили слова Александра Лукашенко, который ранее заявил, мол, "кому нужны эти армяне, кроме Беларуси".

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"Министерство иностранных дел Армении должно незамедлительно вызвать посла Беларуси в Армении, выразить протест по поводу необоснованных заявлений и предложить ему вернуться в Минск", - сказал председатель армянской партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян.

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