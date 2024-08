Посольство Беларуси в Армении забросали яйцами

Активисты забросали яйцами и картошкой здание белорусского посольства в Армении.



Граждан возмутили слова Александра Лукашенко, который ранее заявил, мол, "кому нужны эти армяне, кроме Беларуси".



"Министерство иностранных дел Армении должно незамедлительно вызвать посла Беларуси в Армении, выразить протест по поводу необоснованных заявлений и предложить ему вернуться в Минск", - сказал председатель армянской партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян.

Demonstrators in #Armenia threw potatoes and other vegetables at the Embassy of #Belarus. As a response to #Lukashenko's speech.



They demand that the Armenian government sever diplomatic relations with Belarus pic.twitter.com/wCetQtc4NE