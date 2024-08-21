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В РФ произошел глобальный сбой в работе мессенджеров
21.08.2024 15:17 Алина Груднева

В РФ произошел глобальный сбой в работе мессенджеров

На территории России произошел масштабный сбой в работе популярных мессенджеров и интернет-сервисов.

По данным российских СМИ, пользователи не могут войти в интернет-банкинги и на сайты мобильных операторов. 

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Кроме Telegram и WhatsApp, в РФ перестали работать "ВКонтакте" и "Яндекс", а также "Википедия". 

Кроме того, сбой зафиксирован в работе Discord и Skype, на игровой платформе Steam и в AppStore. Также у россиян перестал работать VPN и сайт для отслеживания сбоев.

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