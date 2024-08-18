



SpaceX запустит в космос самый быстрый компьютер с ИИ

Компания Илона Маска SpaceX в рамках будущей миссии Transporter 11 планирует запустить в космос мощнейший компьютер с ИИ-чипом Jetson Orin NX от Nvidia на борту малого спутника.



Он будет способен выдержать радиацию, благодаря специальным материалам.



Cosmic Shielding Corporation разработала метаматериал, который может останавливать движение заряженных частиц. Он уже прошел испытания в ускорителях частиц на Земле и во время эксперимента на Международной космической станции.



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Компьютер будет находиться на борту малого спутника компании Aethero. Миссия на орбите будет длиться четыре месяца.



"Это будет самый быстрый компьютер с искусственным интеллектом, который когда-либо запускался в космос. Цель этой миссии - просто продемонстрировать успешную работу графического процессора Nvidia с поддержкой искусственного интеллекта на орбите с минимальными ошибками во время работы или без них. Одним из главных эффектов космического излучения являются ошибки", - пояснил гендиректор CSC Янни Баргути.



По его словам, графические процессоры с поддержкой ИИ особенно уязвимы к этому из-за множества транзисторов, выполняющих вычисления. Если один транзистор выходит из строя, это также влияет и на другие.