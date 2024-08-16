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Групповые фото - работает нейросеть
16.08.2024 03:30 Катя Шульц

Групповые фото - работает нейросеть

Конечно, вы не сороконожка и не осьминог, но штатива нет. Что делать? Технологии не стоят на месте. В новом Google Pixel 9 будет функция “Add Me”. 

Представляете, сначала вы делаете фотку, а потом делают вашу фотку, а потом - клац! - и специальная функция все соединила, и вот вы уже все вместе на одном фото.

Благодаря этому новшеству можно делать групповые фотографии в разном составе, а нейросеть объединит их в один снимок.

Функция “Add Me” позволяет никому не остаться за кадром. Сделайте снимок с группой, а затем переключитесь на функцию “фотограф”. Pixel плавно соединит две фотографии вместе. 


Старт розничных продаж ожидается 22 августа.

 

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