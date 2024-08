Групповые фото - работает нейросеть

Конечно, вы не сороконожка и не осьминог, но штатива нет. Что делать? Технологии не стоят на месте. В новом Google Pixel 9 будет функция “Add Me”.



Представляете, сначала вы делаете фотку, а потом делают вашу фотку, а потом - клац! - и специальная функция все соединила, и вот вы уже все вместе на одном фото.



Благодаря этому новшеству можно делать групповые фотографии в разном составе, а нейросеть объединит их в один снимок.



Функция “Add Me” позволяет никому не остаться за кадром. Сделайте снимок с группой, а затем переключитесь на функцию “фотограф”. Pixel плавно соединит две фотографии вместе.



