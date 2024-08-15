



Наследный принц Мухаммед бин Салман опасается за свою жизнь

Саудовский монарх сообщил членам Конгресса США, что он подвергает свою жизнь опасности, преследуя большую сделку с США и Израилем, которая включает нормализацию саудовско-израильских отношений.



Мухаммед бин Салман даже упомянул Анвара Садата, египетского лидера, убитого после заключения мирного соглашения с Израилем. Он задал вопрос: что сделали США для защиты Садата?



Кроме того наследный принц обсудил угрозы, с которыми он сталкивается, объясняя, почему любая такая сделка должна включать истинный путь к палестинскому государству — особенно теперь, когда война в Газе усилила арабскую ярость по отношению к Израилю.



Общие контуры в значительной степени секретного и все еще развивающегося пакта появились в различных отчетах. Он включает в себя многочисленные обязательства США перед саудовцами, включая гарантии безопасности через договор, помощь в гражданской ядерной программе и экономические инвестиции в такие области, как технологии. По некоторым сообщениям, в обмен Саудовская Аравия ограничит свои отношения с Китаем.



К великому сожалению Мухаммеда бин Салмана, израильское правительство не пожелало включить в пакт реальный путь к созданию палестинского государства. Об этом сообщает издание Politico.



“Саудовцы очень глубоко обеспокоены этим, и улицы по всему Ближнему Востоку глубоко обеспокоены этим, и мое пребывание в качестве хранителя святынь ислама не будет надежным, если я не займусь самой насущной проблемой правосудия в нашем регионе”, — сказал наследный принц по словам источника осведомленного о беседах Мухаммеда бин Салмана с региональными и американскими лидерами.







