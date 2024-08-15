



Американцы вооружили талибов на $85 млрд

Талибы провели военный парад на аэродроме Баграм в Афганистане с американской военной техникой, которую они захватили после провального вывода войск за время администрации Байдена.



Одна из самых больших террористических организаций с узаконенным государственным управлением, благодаря бегству американцев, отпраздновала третью годовщину захвата бывшей американской авиабазы. Талибан троллил США, используя часть брошенной американской военной техники общей суммой на $85 млрд.



“Исламский Эмират устранил внутренние разногласия и расширил сферу единства и сотрудничества в стране”, — сказал заместитель премьер-министра Маулви Абдул Кабир.



“Никому не будет позволено вмешиваться во внутренние дела, и афганская земля не будет использована против какой-либо страны”.



