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Загадочная смерть Мэттью Перри: стало известно о первых арестах
15.08.2024 21:30 Алина Груднева

Загадочная смерть Мэттью Перри: стало известно о первых арестах

Полиция Южной Калифорнии произвела первые аресты в связи с загадочной смертью звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источник.

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Сколько именно человек задержаны, и в чем их подозревают, информация не раскрывается. В то же время, TMZ сообщает о нескольких задержанных. 

По словам инсайдера, среди них есть врач и дилеры, из-за которых в руках у Перри оказался кетамин, из-за которого он скончался.

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