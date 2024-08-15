Загадочная смерть Мэттью Перри: стало известно о первых арестах
Полиция Южной Калифорнии произвела первые аресты в связи с загадочной смертью звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри.
Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источник.
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Сколько именно человек задержаны, и в чем их подозревают, информация не раскрывается. В то же время, TMZ сообщает о нескольких задержанных.
По словам инсайдера, среди них есть врач и дилеры, из-за которых в руках у Перри оказался кетамин, из-за которого он скончался.