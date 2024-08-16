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В одном из музеев Гамбурга появилась восковая Тейлор Свифт
16.08.2024 00:25 Алина Груднева

В одном из музеев Гамбурга появилась восковая Тейлор Свифт

В музее Паноптикум в Гамбурге поставили восковую фигуру популярной певицы Тейлор Свифт.

Новая экспозиция открыта в старейшем музее восковых фигур.

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Ее выполнила берлинская художница Лиза Бюшер. Над восковой Свифт она работала с декабря прошлого года. 

Для вдохновения и натуральности Бюшер изучала видеозаписи с певицей. Художница также воспроизвела фирменный жест Тейлор, которая та любит показывать фанатам сердце.

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