



В одном из музеев Гамбурга появилась восковая Тейлор Свифт

В музее Паноптикум в Гамбурге поставили восковую фигуру популярной певицы Тейлор Свифт.



Новая экспозиция открыта в старейшем музее восковых фигур.



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Ее выполнила берлинская художница Лиза Бюшер. Над восковой Свифт она работала с декабря прошлого года.



Для вдохновения и натуральности Бюшер изучала видеозаписи с певицей. Художница также воспроизвела фирменный жест Тейлор, которая та любит показывать фанатам сердце.