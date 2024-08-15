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В Польше объявили о намерении трансформации вооруженных сил.
15.08.2024 22:30 Алина Груднева

В Польше объявили о намерении трансформации вооруженных сил.

Польша собирается создать беспилотные войска, в которые будут входить воздушные, наземные, надводные и подводные дроны.

По данным RMF24, такое заявление сделал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

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По его словам, такие планы являются важнейшей задачей по трансформации вооруженных сил Польши на фоне вторжения РФ в Украину.

"Мы должны быть готовыми ко всем сценариям, поэтому происходит трансформация польской армии. Дроны - вызов современности. И мы его принимаем", - сказал он.

По словам министра, трансформация происходит постоянно, поскольку речь идет о непрерывном процессе. 

"Это мера нашей ответственности, ответственности общества", – добавил министр.

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