



Пентагон обсуждает отправку в Украину ракет большой дальности

В администрации Байдена идет активное обсуждение отправки в Украину крылатых ракет большой дальности, что усилит боевую мощь киевских истребителей F-16 в условиях, когда страна стремится набрать еще больше оборотов в борьбе с Россией. Об этом сообщает издание Politico.



По словам одного из чиновников администрации Байдена, сейчас прорабатываются сложные детали, по словам одного из чиновников администрации Байдена. Эти вопросы включают обзоры передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запускать ракету, которая весит более тонны, несущую 500-кг заряда.

🚀🇺🇸 The Biden administration is considering the possibility of sending long-range cruise Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) to Ukraine, — Politico



🇺🇦✈️ Ukrainians fighter jets, including F-16s can launch these missiles with a 450-kg warhead at a distance of 370 km. pic.twitter.com/RdndqQLgJj — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 15, 2024

Чиновнику и двум другим лицам, осведомленным о внутренних обсуждениях, была предоставлена ​​анонимность для обсуждения деликатных вопросов в комментариях изданию Politico.Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракеты.“Мы рассматриваем ряд вариантов удовлетворения потребностей Украины в помощи в сфере безопасности, однако у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить”, — заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.Дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинной линейке современного оружия, которое когда-то считалось запрещенным для передачи на Украину.Некоторые члены Конгресса и политические оппоненты обвинили администрацию Байдена в том, что она слишком медленно двигается, чтобы предоставить Киеву оборудование, необходимое для победы в войне.Потенциальный шаг произойдет в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена, после чего уровень поддержки Украины со стороны США станет менее очевидным, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом. Так пишет издание.Ракеты воздушного базирования предоставят украинским военно-воздушным силам возможность, которой обладают лишь немногие другие страны: запуск крылатой ракеты на расстояние более 300 км.Система JASSM, разработанная компанией Lockheed Martin и впервые принятая на вооружение в начале 2000-х годов, использовалась США в боевых действиях ограниченно и передавалась лишь нескольким близким союзникам.Украина уже располагает ракетами воздушного и наземного базирования, предоставленными США, Великобританией и Францией, которые могут достигать дальности почти 300 км от точки запуска, но ограничения на использование ракет на территории России пока остаются в силе.Пока Украина умоляет США смягчить свои правила, Москва использует свои истребители, которые безопасно летают на территории России, для запуска планирующих бомб по украинским городам, в результате чего погибают мирные жители, пишет издание.По данным Пентагона, за эти годы производитель ракет Lockheed Martin поставил ВВС США и их союзникам более 4100 ракет JASSM в различных конфигурациях, а новая производственная линия в Алабаме выпускает около 45 ракет в месяц, что позволяет достичь целевого запаса в 7200 ракет.Ракеты JASSM значительно увеличат дальность полета Украины, поскольку истребители F-16, подаренные этим летом европейскими странами, не будут подлетать близко к российским линиям из-за опасения быть сбитыми.