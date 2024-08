Пентагон обсуждает отправку в Украину ракет большой дальности

В администрации Байдена идет активное обсуждение отправки в Украину крылатых ракет большой дальности, что усилит боевую мощь киевских истребителей F-16 в условиях, когда страна стремится набрать еще больше оборотов в борьбе с Россией. Об этом сообщает издание Politico.



По словам одного из чиновников администрации Байдена, сейчас прорабатываются сложные детали, по словам одного из чиновников администрации Байдена. Эти вопросы включают обзоры передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запускать ракету, которая весит более тонны, несущую 500-кг заряда.

🚀🇺🇸 The Biden administration is considering the possibility of sending long-range cruise Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) to Ukraine, — Politico



🇺🇦✈️ Ukrainians fighter jets, including F-16s can launch these missiles with a 450-kg warhead at a distance of 370 km. pic.twitter.com/RdndqQLgJj