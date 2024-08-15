



Синагога в Мэриленде подверглась акту вандализма

Синагога в округе Монтгомери, штат Мэриленд, подверглась акту вандализма.



По данным агентства JNS, об этом сообщила Еврейская федерация Большого Вашингтона.



Уточняется, что неизвестные оставили антисемитские граффити на вывеске "Мы поддерживаем Израиль".



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"Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили антисемитские граффити на виниловой вывеске", - подтвердил пресс-секретарь полиции Шиера Гофф.



Инцидент в синагоге произошел всего через несколько дней после того, как вандалы нанесли краской на знак в начальной школе Бетесда такие антисемитские сообщения, как "Израиль насилует мужчин, женщин и детей".



"Мы призываем наше сообщество и союзников и дальше давать понять, что антисемитизму и разжиганию ненависти тут нет места. Мы находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и ценим их быструю реакцию на эти инциденты", - сказано в сообщении.