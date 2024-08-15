



Опрос Fox News: Трамп вырывается вперед

Кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камаллы Харрис на один процентный пункт.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Fox News.



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В частности, Трамп получил 50% поддержки, а Харрис - 49%. В случае, если шесть кандидатов, заявивших, что намерены баллотироваться на пост президента, до конца останутся в гонке, тогда Трамп и Харрис сравняются, получив по 45%.



В ходе другого опроса, на вопрос, как американцы относятся к Трампу и Харрис, 48% респондентов ответили, что положительно относятся к Харрис, а 51% - отрицательно. В свою очередь, к Трампу положительно относятся 47% опрошенных, а отрицательно - 53%.



В вопросе "Кто из кандидатов более надежный и честный лидер", Харрис опережает Трампа на 7 процентных пункта. На вопрос о том, "кто более чуткий", она опережает его на 5 пунктов.