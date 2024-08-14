



Politico: Госдеп США рассматривает меры по ограничению экспорта иранской нефти

Экономика Ирана, ослабленная санкциями, поддерживается торговлей сырой нефтью. Опасаясь атаки на Израиль правительства США рассматривает очередные меры по ограничению экспорта иранской нефти.



Несмотря на ужесточение санкций в отношении экономики Исламской Республики в последние годы, экспорт сырой нефти из страны неуклонно растет. Согласно данным аналитической компании "Kpler", продажи нефти выросли на 30 процентов только за последний квартал, подняв поставки ископаемого топлива до пятилетнего максимума.



В комментариях POLITICO представитель Госдепартамента США заявил, что рассматриваются новые попытки ограничить денежные потоки Тегерана, и “поскольку Иран продолжает нагнетать напряженность в регионе, США будут работать с партнерами, чтобы еще больше надавить на Иран и сократить его экспорт нефти”.



Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что Иран отправляет грузы топлива все большему числу новых клиентов , включая тех, с кем он ранее не вел дела, например, Оман и Бангладеш. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть, поскольку трейдеры опасаются, что расширяющаяся война может повлиять на поставки в будущем.



Белый дом столкнулся с призывами как республиканцев, так и демократов в Конгрессе усилить санкции против Ирана, поскольку военные действия вспыхивают после наступления Израиля в секторе Газа. Однако администрация президента Джо Байдена столкнулась с трудной задачей сохранения баланса между давлением на Тегеран и обеспечением того, чтобы цены на бензин не подскочили перед выборами в ноябре.



