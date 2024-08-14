



БпЛА атаковали аэродром "Саваслейка": россияне в панике

Ночная атака на российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области вызвала шквал эмоций в России.



"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!" – так реагировали россияне в пабликах на ночное событие 14 августа, которое, по их утверждению, стало результатом атаки украинских беспилотников. Однако официальных подтверждений от украинской стороны пока нет, и комментариев они тоже не дают.



"Саваслейка" – это, как говорят украинские военные, законная цель. На этой базе размещаются самолеты МиГ-31К, которые носят ракеты "Кинжал" и бомбят ими Украину. Украинские Воздушные силы не раз отмечали, что такие объекты должны быть уничтожены.



Российские Telegram-каналы уже трубят о десятке "прилетов" по базе, ссылаясь на сообщения местных пабликов. Весь район вокруг аэродрома закрыт, а ПВО, по словам губернатора, успешно работает. Однако подтверждений, насколько успешно, тоже пока нет.





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В Орловской области РФ ночью также была атака БпЛА.



"Оху*ть! Война, нах*й! Война уже в Анахино, стреляют!" - комментируют жители деревни Анахино, выкладывая в местных пабликах видео, на котором зафиксирован один из моментов атаки БПЛА.



Губернатор, комментируя атаку, сообщил, что в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БпЛА. Повреждений, как всегда, нет, пострадавших тоже нет, на местах работают оперативные службы.





Ночные события в России уже прокомментировал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. В своем Telegram-канале он призвал Запад перестать бояться и разрешить использование западного оружия против российских военных объектов.



"Все больше российских аэродромов демилитаризуется […] Террористы должны получать мощный ответ. Хватит думать, хватит бояться неизвестно чего. Ментально россияне понимают исключительно силу", – написал он, отметив, что остановить террор у Украины получится, но быстрее она это сделает западным оружием.