



Взрывы на авиабазе "Саваслейка": спутник NASA зафиксировали пожар. Фото

Ночью 14 августа в Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка" раздавались взрывы – в местных пабликах сообщали об атаке украинских беспилотников.



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Возгорание на территории аэродрома зафиксировали даже спутники NASA в 03:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов, пишут мониторинговые группы.



В пабликах писали, что по базе совершено около 10 "прилетов". По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.







Также минувшей ночью якобы украинские дроны атаковали военные аэродромы "Балтимор" и "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Как утверждает губернатор Александр Гусев, регион атаковали более 35 беспилотников - по ним работала ПВО.



По предварительной информации, в результате падения обломков БпЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Обошлось без пострадавших.



На карте пожаров NASA FIRMS возгораний на территории аэродромов "Балтимор" и "Борисоглебск" не зафиксировано.



В то же время во время атаки произошел пожар в селе Устье Хохольского района в 10 километрах от "Балтимора". По словам местных жителей, загорелась ферма. Вероятно, пожар произошел в результате падения обломков.



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