



Арестован бывший глава разведки Пакистана

Бывший глава пакистанской разведки, которого когда-то прочат на высший военный пост, взят под стражу.



Генерал-лейтенант Фаиз Хамид обвиняется в злоупотреблении служебным положением и захвате частного предприятия по застройке во время своего пребывания на посту главы Агентства межведомственной разведки (ISI).



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Арест генерала Хамида в Пакистане — это невероятно редкий случай, и это вызвало множество слухов, многие из которых связывают этот шаг с его тесными связями с бывшим премьер-министром Имраном Ханом.



Он возглавлял ISI во время правления г-на Хана с 2019 по 2021 год, а затем досрочно вышел на пенсию в декабре 2022 года.

