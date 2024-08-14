



Хакер пригрозил слить в сеть эпизоды нового сезона "Очень странных дел"

Хакер пригрозил слить в сеть три эпизода пятого и последнего сезона популярного сериала Netflix "Очень странные дела".



Об этом анонимный пользователь написал на веб-сайте Soap Central.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это произошло буквально через неделю после значительной утечки конфиденциального контента стримингового сервиса.



"Я разговаривал с хакером, который показал мне видео из первого эпизода пятого сезона. Он сказал, что пришлет мне взломанные эпизоды в среду", — сообщил пользователь.



По данным IGN, среди контента, который неизвестные заполучили после взлома, были несколько популярных сериалов.



"Наша команда работает над тем, чтобы они были удалены из сети", - сказал представитель Netflix в комментарии The Verge.



