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Хакер пригрозил слить в сеть эпизоды нового сезона "Очень странных дел"
14.08.2024 01:26 Алина Груднева

Хакер пригрозил слить в сеть эпизоды нового сезона "Очень странных дел"

Хакер пригрозил слить в сеть три эпизода пятого и последнего сезона популярного сериала Netflix "Очень странные дела".

Об этом анонимный пользователь написал на веб-сайте Soap Central.

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Это произошло буквально через неделю после значительной утечки конфиденциального контента стримингового сервиса. 

"Я разговаривал с хакером, который показал мне видео из первого эпизода пятого сезона. Он сказал, что пришлет мне взломанные эпизоды в среду", — сообщил пользователь.

По данным IGN, среди контента, который неизвестные заполучили после взлома, были несколько популярных сериалов. 

"Наша команда работает над тем, чтобы они были удалены из сети", - сказал представитель Netflix в комментарии The Verge.

 

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