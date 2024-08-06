



Дэвид Линч признался в тяжелой болезни

Легендарная американский режиссер, создатель сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч тяжело болен.



Он признался, что у него диагностировали эмфизему легких.



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"Я получил эмфизему из-за длительного курения, поэтому я привязан к дому, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть даже простудой. Я могу пройти лишь небольшое расстояние, когда начинаю задыхаться", - признался режиссер.



Линч не стал озвучивать прогнозы относительно его дальнейшей карьеры. Он признался, что не хотел бы бросать любимое дело.