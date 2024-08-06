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Правительство Ливана пытается не допустить эскалации с Израилем
06.08.2024 12:40 Алина Груднева

Правительство Ливана пытается не допустить эскалации с Израилем

Ливанское правительство работает над тем, чтобы не допустить эскалации между Хезболлой и Израилем, которая может перерасти в более масштабную войну.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб на встрече с египетским коллегой.

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"Когда израильские удары обрушились на Ливан, мы консультировались с "Хезболлой", чтобы найти решение, которое не приведет к войне", — сказал он.

По словам Хабиба, теперь израильские удары распространились еще и на Иран. 

"Мы работаем над тем, чтобы предотвратить любую реакцию, которая могла бы привести к более масштабной войне", - добавил он.

А между тем, днем, 6 августа, север Израиля подвергся массированной атаке БПЛА из Ливана. Поступили первые сообщения о прямых попаданиях.

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