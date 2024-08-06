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Япония подвергла критике ядерный шантаж РФ
06.08.2024 14:32 Алина Груднева

Япония подвергла критике ядерный шантаж РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кишида на памятной церемонии в Хиросиме подверг критике ядерный шантаж со стороны России.

По данным NHK, он заявил, что ситуация в ядерным разоружением становится все более сложной.

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"Углубление раскола в мировом сообществе по вопросу сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают обстановку вокруг ядерного разоружения еще мрачнее", - отметил Кишида.

Японский премьер пообещал, что его страна сделает все возможное, чтобы усилить импульс ядерного разоружения.

"Каким бы непростым был путь в мир без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели", - отметил он.

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