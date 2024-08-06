



Кандидатом на пост вице-президента от демократов стал Тим Уолц

Губернатор Миннесоты Тим Уолц займет пост вице-президента США в случае победы на выборах кандидатки от Демократической партии действующего вице-президента Камалы Харрис.



Бывший педагог, Уолц в настоящее время находится на втором сроке на посту губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, в котором и до, и после его пребывания в должности в основном доминировали республиканцы.



За последнюю неделю он выступил с несколькими памятными критиками республиканцев, хотя его самым заметным вкладом стала решимость заклеймить Республиканскую партию, особенно ее президентский список бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса. Уолз назвала этот дуэт “странными парнями”, прежде чем перейти к их политической повестке дня.



Эта фраза закрепилась, став центральным мемом в новой, постбайденовской версии кампании, развитие, которое радует демократов и, по-видимому, расстраивает многих правых.

