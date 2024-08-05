



Meta хочет использовать голоса Джуди Денч, Аквафины и Кигану-Майкла Ки в ИИ

Британская актриса Джуди Денч, сыгравшая “М” в нескольких фильмах франшизы “Джеймс Бонд”, актриса с хриплым голосом Аквафина и комик-баритон Киган-Майкл Ки могли бы заработать большие деньги на сделках с Meta Platforms в сфере искусственного интеллекта.



Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Meta, материнская компания Facebook и Instagram, предлагает звездам миллионные контракты за запись и использование их голосов для проектов в области искусственного интеллекта.



Пока не ясно, как Мета намерена использовать голоса.



Недавно компания отказалась от своих чат-ботов со знаменитостями на базе ИИ (с изображениями таких влиятельных звезд, как Том Брэди и Пэрис Хилтон), поскольку технологический инструмент не смог завоевать популярность у общественности за год с момента его громкого запуска.





