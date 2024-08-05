



Папа Римский наконец-то высказался об открытии Олимпиады

В субботу, 3 пвгуста, Ватикан нарушил молчание в связи со скандальным дрэг-шоу на открытии летней Олимпиады в Париже, где по сути была представлена пародия на “Тайную вечерю” Леонардо да Винчи.



Ватикану понадобилась неделя, чтобы прийти в себя и прореагировать на событие.



Напомним, что во фрагменте церемонии 26 июля была вызвавшая споры замена библейской сцены, где Иисус Христос и его апостолы разделяют последнюю трапезу перед распятием, на дрэг-квин, трансгендерную модель и певицу, одетую как Диониса, греческого бога вина и удовольствий.



Ватикан заявил, что выступление, которое вызвало всемирное возмущение, продемонстрировало “отсутствие уважения к другим”.



“Святой Престол был опечален определенными сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, поднявшимся в последние дни, которые осуждают оскорбление, нанесенное многим христианам и верующим других религий”, — говорится в необычном пресс-релизе, выпущенном в выходные вечером.



“На престижном мероприятии, где весь мир объединяется, чтобы разделить общие ценности, не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей. Свобода выражения, которая здесь явно не ставится под сомнение, ограничивается уважением к другим”, — заявили в Ватикане.



Первоначально организаторы Олимпиады отрицали, что представление основано на картине да Винчи, однако позже представитель подтвердил, что картина послужила источником вдохновения для художественного руководителя Томаса Джолли.



Группа из 18 артистов, включая троих из “Drag Race France”, позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни.



В центре была богато одетая женщина с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, изображенный на картинах Иисуса. Она улыбнулась и сделала руками форму сердца, пока ее сверстники смотрели в камеру, прежде чем начать танцевать.



Французские католические епископы и другие христиане заявили, что шоу было оскорбительным.



Организаторы Парижской Олимпиады принесли извинения после ответной реакции и заявили, что “никогда не имели намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе”, а скорее “прославили терпимость общества”.

Один из артистов, Хьюго Бардин, исполняющий роль дрэг-квин Паломы, сказал, что не жалеет о церемонии.



“Нас обвиняют в попытках навязать миру свое видение. Это не так. … Мы просто хотим, чтобы люди знали, что у нас есть место в мире, и мы претендуем на это место”, — сказал Бардин агентству Associated Press.





