



Остин - Галанту: “Мы привержены безопасности Израиля, мы поможем защитить вас”

Пентагон объявил, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны Йоавом Галантом и подчеркнул ему “железную приверженность” Соединенных Штатов безопасности Израиля и их право на самооборону от Ирана и его приспешников.



Сообщалось, что министры “обсудили изменения в дислокации американских сил, которые Министерство обороны предприняло для усиления их защиты в регионе, помощи в защите Израиля, а также сдерживания и снижения напряженности в регионе”.



В сообщении также подчеркивалось, что Остин выразил Галанту “решительную поддержку” прекращения огня в Газе и сделки по освобождению похищенных.



