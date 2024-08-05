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Остин - Галанту: “Мы привержены безопасности Израиля, мы поможем защитить вас”
05.08.2024 10:06 MIGnews.com

Остин - Галанту: “Мы привержены безопасности Израиля, мы поможем защитить вас”

Пентагон объявил, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны Йоавом Галантом и подчеркнул ему “железную приверженность” Соединенных Штатов безопасности Израиля и их право на самооборону от Ирана и его приспешников.

Сообщалось, что министры “обсудили изменения в дислокации американских сил, которые Министерство обороны предприняло для усиления их защиты в регионе, помощи в защите Израиля, а также сдерживания и снижения напряженности в регионе”.

 В сообщении также подчеркивалось, что Остин выразил Галанту “решительную поддержку” прекращения огня в Газе и сделки по освобождению похищенных.

 

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