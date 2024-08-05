



Перебежчик из Северной Кореи: "Ын хочет возвращения Трампа"

По словам человека, имеющего уникальную возможность знать это, возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет для Северной Кореи "возможностью, которая выпадает раз в тысячу лет".



Ли Иль Гю — самый высокопоставленный перебежчик, сбежавший из Северной Кореи с 2016 года. Он встречался с Ким Чен Ыном лицом к лицу семь раз.



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Бывший дипломат, работавший на Кубе, когда в ноябре прошлого года он бежал с семьей в Южную Корею , признается, что "нервничал" во время первой встречи с Ким Чен Ыном.



Но во время каждой встречи он видел, что лидер "улыбается и находится в хорошем настроении".



"Он часто хвалил людей и смеялся. Он кажется обычным человеком", — рассказал Ли BBC. Но он не сомневается, что Ким сделает все, чтобы гарантировать свое выживание, даже если это означало бы убийство всех 25 миллионов его людей: "Он мог бы быть прекрасным человеком и отцом, но превращение его в Бога сделало его чудовищным существом".



В своем первом интервью международному вещателю Ли дает редкое представление о том, чего надеется добиться одно из самых скрытных и репрессивных государств мира.



По его словам, Северная Корея по-прежнему рассматривает Трампа как человека, с которым можно вести переговоры по своей программе создания ядерного оружия, несмотря на то, что переговоры между ним и Ким Чен Ыном в 2019 году провалились.



Ранее Трамп приветствовал отношения с Кимом как ключевое достижение своего президентства. Он сказал, что они "влюбились", обмениваясь письмами. Буквально в прошлом месяце он сказал на митинге, что Ким хотел бы видеть его снова в офисе: "Я думаю, он скучает по мне, если вы хотите знать правду".



Северная Корея надеется, что сможет использовать эти тесные личные отношения в своих интересах, говорит Ли, что противоречит официальному заявлению Пхеньяна в прошлом месяце о том, что ему «не все равно», кто станет президентом.

