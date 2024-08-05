



В США надувной замок убил пятилетнего ребенка на бейсбольном поле

Пятилетний мальчик погиб, а еще один ребенок получил травмы после того, как сильный ветер поднял в воздух надувной замок в американском штате Мэриленд.



Дети играли возле стадиона Regency Furniture в Уолдорфе, когда надувная фигура поднялась на высоту 6 метров от земли и приземлилась на территории стадиона, где проходил бейсбольный матч.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам властей округа Чарльз в штате Мэриленд, некоторые дети упали на землю еще до того, как приземлился надувной аттракцион, известный как "лунный батут", сообщает The Guardian.



Округ Чарльз, штат Мэриленд, сообщил, что сотрудники службы экстренной помощи и добровольцы-спасатели оперативно приступили к оказанию помощи пациентам "в течение нескольких минут после инцидента".



Клуб Southern Maryland Blue Crabs отложил игру, заявив, что мысли и молитвы команды с пострадавшими семьями и всем сообществом южного Мэриленда.

