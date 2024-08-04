



Великобритания борется с самыми масштабными беспорядками за последние 13 лет

Власти Великобритании столкнулись с растущим давлением с требованием положить конец худшим беспорядкам в Англии за 13 лет.



Беспорядки распространились на несколько городов в субботу, когда антииммиграционные демонстранты столкнулись с полицией.



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Насилие представляет собой серьезное испытание для премьер-министра Кейра Стармера, который был избран всего месяц назад после того, как привел Лейбористскую партию к убедительной победе над консерваторами.



Около 90 человек были арестованы после того, как стычки вспыхнули на митингах крайне правых во многих местах, включая Ливерпуль, Манчестер, Бристоль, Блэкпул и Халл, а также Белфаст в Северной Ирландии.



В некоторых случаях участники беспорядков бросали в полицию кирпичи, бутылки и файеры, ранив нескольких офицеров, грабили и поджигали магазины, а демонстранты выкрикивали антиисламские оскорбления во время столкновений с контрпротестующими.



Насилие является худшим, что видела Англия с лета 2011 года, когда вспыхнули массовые беспорядки после убийства полицией мужчины в северном Лондоне.



"У нас бывали беспорядки и столкновения такого рода, но они были сосредоточены в определенных районах страны. Сейчас мы наблюдаем, как оно наводняет крупные и небольшие города", — сказала Тиффани Линч из Федерации полиции Англии и Уэльса.



Правительство заявило, что у полиции есть "все необходимые ресурсы" для борьбы с беспорядками. Силы привлекли дополнительных офицеров, а министр юстиции Шабана Махмуд настаивает, что "вся система правосудия готова выносить обвинительные приговоры как можно быстрее".



Министр полиции правительства Диана Джонсон заявила BBC News в воскресенье, что беспорядки "недопустимы", пообещав "наказания и последствия".



Субботние стычки ознаменовали четвертый день беспорядков в нескольких городах после нападения с ножом в понедельник в Саутпорте, недалеко от Ливерпуля на северо-западном побережье Англии.



Их подогревали слухи в социальных сетях о биографии 17-летнего подозреваемого британского происхождения Акселя Рудакубаны, обвиненного в нескольких убийствах и покушениях на убийство в связи с нападением на танцевальную студию.

Рудакубана обвиняется в убийстве шестилетней Бебе Кинг, семилетней Элси Дот Стэнкомб и девятилетней Алисы Дасильва Агиар и ранении еще 10 человек.



Полиция возложила ответственность за насилие на сторонников и связанные с ними организации Лиги защиты Англии, антиисламской организации, основанной 15 лет назад, чьи сторонники были связаны с футбольными ультрас.



Агитаторы атаковали мечети в Саутпорте и в северо-восточном английском городе Сандерленд, в результате чего сотни исламских центров усилили меры безопасности на фоне опасений за безопасность верующих.



Митинги рекламировались в крайне правых социальных сетях под лозунгом "Хватит".



Они видели, как протестующие размахивали английскими и британскими флагами и скандировали такие лозунги, как "Остановите лодки" — отсылка к нелегальным мигрантам, направляющимся в Великобританию из Франции.



Антифашистские демонстранты провели контрмитинги во многих городах, в том числе в Лидсе, где они кричали: "Нацистские отбросы, уйдите с наших улиц", в то время как крайне правые протестующие скандировали: "Вы больше не англичане".



Не все из примерно 30 субботних собраний вылились в насилие, и некоторые участники заявили, что имеют законные претензии.



"Людям надоело, когда им говорят, что вам должно быть стыдно, если вы белый и принадлежите к рабочему классу, но я горжусь белым рабочим классом", — сказала AFP в Ноттингеме 41-летняя Карина, которая не назвала свою фамилию.



Комментаторы предполагают, что демонстранты, подстрекаемые онлайн, могут чувствовать себя воодушевленными политическим господством антииммиграционных элементов в британской политике.



На выборах в прошлом месяце партия "Реформы Великобритании" получила 14 процентов голосов — это одна из самых больших долей голосов среди крайне правой британской партии.



Стармер обвинил "бандитов" в "краже национального горя", чтобы "сеять ненависть", и объявил о новых мерах, позволяющих обмениваться разведывательными данными, более широко использовать технологии распознавания лиц.



Министр полиции Джонсон заявила, что правительство сделает "все необходимое", чтобы обеспечить привлечение людей к ответственности, включая возможность того, что суды будут заседать в ночное время, как это было во время беспорядков в 2011 году.



