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ВВС Германии и Швеции подняты по тревоге из-за истребителей РФ
04.08.2024 11:18 Алина Груднева

ВВС Германии и Швеции подняты по тревоге из-за истребителей РФ

Четыре немецких и шведских истребителя были подняты по тревоге для перехвата двух российских истребителей над Балтийским морем недалеко от границ Латвии.

Об этом сообщили в немецких ВВС.

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Уточняется, что попытка связаться с экипажем российских самолетов не увенчалась успехом. Более того, транспондеры были выключены, а план полета не был сообщен заранее.

В германии отметили, что россияне не были сговорчивыми, но и не вели себя агрессивно. Тревога была отменена после того, как российские самолеты сменили направление.

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