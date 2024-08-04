



ВВС Германии и Швеции подняты по тревоге из-за истребителей РФ

Четыре немецких и шведских истребителя были подняты по тревоге для перехвата двух российских истребителей над Балтийским морем недалеко от границ Латвии.



Об этом сообщили в немецких ВВС.



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Уточняется, что попытка связаться с экипажем российских самолетов не увенчалась успехом. Более того, транспондеры были выключены, а план полета не был сообщен заранее.



В германии отметили, что россияне не были сговорчивыми, но и не вели себя агрессивно. Тревога была отменена после того, как российские самолеты сменили направление.