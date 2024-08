Британию всколыхнули массовые беспорядки после убийства детей мигрантом

Во многих городах Великобритании произошли массовые беспорядки после убийства детей мигрантом.



Правые и группы мигрантов столкнулись с полицией после убийства троих детей в Саутпорте на прошлой неделе.



Многие участники беспорядков были задержаны. Несколько протестующих и полицейских получили ранения.



Напомним, что беспорядки, связанные с информацией о погибли трех девочек, распространяются по всей стране уже пару дней.

And this is what it has caused in britain. Clashes in every city of the UK

"They got knives"



Just one of the shockingly terrifying clips emerging from Britain today.



The whole Country experienced huge riots in response to both the killing of 3 young Children, but also how Britains Prime Minister dealt with it.



In response gangs of Muslims armed…