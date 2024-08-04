



Италия призвала Иран к деэскалации

Министерство иностранных дел Италии призвало Иран к деэскалации после ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Об этом говорится в соответствующем письме МИДа с призывом.



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Уточняется, что представитель ведомства провел по поручению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни встречу с иранским дипломатом.



Итальянский МИД призвал Тегеран пресечь более широкомасштабную конфронтацию в регионе.



"Для Италии важно, чтобы новая администрация во главе с президентом Пезешкианом и все иранские институты пошли по пути диалога с Европой и со всеми странами региона. Италия всегда готова участвовать в любой политической и дипломатической деятельности с целью деэскалации", – сказано в заявлении.