



Франция и США о Ближнем Востоке: важна максимальная сдержанность

Франция и США призвали все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности.



Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным французского внешнеполитического ведомства, стороны договорились продолжать свои призывы, чтобы предотвратить эскалацию в регионе.



"Она имела бы разрушительные последствия для стран региона, а также для поиска перспективы мира", – добавили в МИДе.