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Франция и США о Ближнем Востоке: важна максимальная сдержанность
04.08.2024 11:51 Алина Груднева

Франция и США о Ближнем Востоке: важна максимальная сдержанность

Франция и США призвали все стороны на Ближнем Востоке к максимальной сдержанности.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

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По данным французского внешнеполитического ведомства, стороны договорились продолжать свои призывы, чтобы предотвратить эскалацию в регионе.

"Она имела бы разрушительные последствия для стран региона, а также для поиска перспективы мира", – добавили в МИДе.

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