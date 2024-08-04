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Актер Зак Эфрон угодил в больницу
04.08.2024 14:24 Алина Груднева

Актер Зак Эфрон угодил в больницу

Популярный актер и звезда молодежных фильмов Зак Эфрон угодил в больницу после инцидента на Ибице.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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По предварительным данным, его нашли без сознания в бассейне двое людей, работающих на вилле. Они вытащили его из воды и вызвали медиков.

По словам представителя актера, он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. Что именно произошло с Эфроном, он уточнять не стал, отметив лишь, что Зака уже выписали, а чувствует он себя хорошо.

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