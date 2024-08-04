



Сандра Буллок снова открыта для свиданий

Источник сообщил изданию Us Weekly, что Сандра Буллок, мать двоих детей, чей партнер Брайан Рэндалл умер в прошлом году, “открыта для возможности” новых отношений в будущем.



Однако источник подчеркнул, что сейчас актриса “медленно восстанавливается, хранит память о Брайане и сосредоточена на своих детях”.



В августе прошлого года фотограф Брайан Рэндалл, с которым Буллок прожила восемь лет, умер в возрасте 57 лет после трехлетней тайной борьбы с заболеванием двигательных нейронов — боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которое поражает нервные клетки спинного и головного мозга, контролирующие произвольные движения мышц.



