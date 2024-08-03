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Аффлек и Лопес активно готовятся к разводу
03.08.2024 03:34 Алина Груднева

Аффлек и Лопес активно готовятся к разводу

Звезда Голливуда Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес активно готовятся к разводу.

По данным Daily Mail, парочка пыталась помириться, но это ни к чему хорошему не привело.

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Источники утверждают, что документы для развода уже готовы, но Аффлек и Лопес пока их не подали.

"Они завершили оформление документов на развод месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы подать их", - сообщают друзья пары.

Ожидается, что в скором времени Лопес и Аффлек выпустят официальное заявление по поводу того, как не сумели наладить отношения.

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