



Аффлек и Лопес активно готовятся к разводу

Звезда Голливуда Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес активно готовятся к разводу.



По данным Daily Mail, парочка пыталась помириться, но это ни к чему хорошему не привело.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Источники утверждают, что документы для развода уже готовы, но Аффлек и Лопес пока их не подали.



"Они завершили оформление документов на развод месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы подать их", - сообщают друзья пары.



Ожидается, что в скором времени Лопес и Аффлек выпустят официальное заявление по поводу того, как не сумели наладить отношения.