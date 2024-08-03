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Во Франции усилят меры безопасности на железной дороге после диверсий
03.08.2024 05:35 Алина Груднева

Во Франции усилят меры безопасности на железной дороге после диверсий

Во Франции намерены усилить меры безопасности на железной дороге после того, как в день открытия Олимпийских Игр в Париже была совершена диверсия.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Напомним, что в день открытия Олимпиады ущерб был нанесен сразу трем скоростным веткам.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр транспорта Патрис Вергрит провели 1 августа совещание по этому поводу, решив, что необходимо усилить меры безопасности.

В частности, будет усилен надзор за инфраструктурой. На ключевых участках увеличат количество ночных патрулей.

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